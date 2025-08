Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuck und Geld gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Einbrecher sind in eine Wohnung am Naheweg eingebrochen. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten in das Mehrfamilienhaus und nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in die Wohnung einzubrechen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung.

Die Tatzeit wird derzeit zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch, 30.07.2025, und 09:30 Uhr am Montag, 04.08.2025, eingeordnet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu möglichen Tätern beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Die Polizei rät gerade in der Urlaubszeit zu einigen Sicherheitsvorkehrungen: Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus durch Verwandte oder Freunde bewohnen oder bewohnt erscheinen. Dies schaffen Sie, indem der Briefkasten geleert wird, Rollläden und Vorhänge bewegt werden oder auch Lichter ein und ausgeschaltet werden. Wenn Sie Zeitschaltuhren nutzen, um Ihr Haus bewohnt wirken zu lassen, informieren Sie Ihre Nachbarn darüber.

In Mehrfamilienhäusern sollte die Hauseingangstür geschlossen gehalten werden, um Unbefugten keinen unbemerkten Eintritt zu ermöglichen. Zudem sollten Sie Personen die Haustür nur öffnen, wenn Sie diese kennen oder in Empfang nehmen. Einbrecher könnten sonst die Anonymität von Mehrfamilienhäusern nutzen und unkontrolliert in das Gebäude gelangen und dort für Ihre Tat bleiben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell