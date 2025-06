POL-DA: Lampertheim: Wurstwaren und Pommes im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am frühen Montagmorgen (23.06.), gegen 5.40 Uhr, drangen vermutlich zwei Jugendliche in Mörfelden in ein derzeit im Sanierungsumbau befindliches Haus in der Langgasse ein. Sie brachen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend die Räume ...

