POL-EL: Haren - Diebstahl aus Schuppen

Sögel (ots) - Heute um 10:30 Uhr kam es in der Straße "Hinterm Bahnhof" zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Filteranlage in einem Firmengebäude in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Sögel konnte der Brand gelöscht werden, bevor es sich ausbreiten konnte. Dennoch entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 40.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

