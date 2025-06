Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in leerstehendes Haus/Zwei Tatverdächtige festgenommen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am frühen Montagmorgen (23.06.), gegen 5.40 Uhr, drangen vermutlich zwei Jugendliche in Mörfelden in ein derzeit im Sanierungsumbau befindliches Haus in der Langgasse ein. Sie brachen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Nachdem sie nichts fanden, wurden mehrere Gegenstände beschädigt.

Durch Zeugen wurde die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zur vorläufigen Festnahme eines 15- und 17-Jährigen. Nach der Feststellung ihrer Personalien übergab die Polizei die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Die beiden müssen sich nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchs stellen.

