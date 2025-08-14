PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weitere Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung in Heinsberger Innenstadt gesucht

Heinsberg (ots)

Etwa zwischen 18.40 Uhr und 18.55 Uhr kam es am Mittwochabend (13. August) im Bereich der Heinsberger Innenstadt zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 18 Jahre alter Waldfeuchter war dort mit einem weißen Audi Q5 unterwegs und konnte schließlich durch die Polizei im Bereich Stiftstraße / Hochstraße gestoppt werden. Zuvor soll der 18-Jährige im Bereich der Ampel Linderner Straße / Geilenkirchener Straße einen Zweiradfahrer gefährdet haben, der nach rechts ausweichen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Polizei sucht nun weitere Personen, die möglicherweise ebenfalls durch die Fahrweise des SUV-Fahrers gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Festnahmen mit dem Vorwurf gewerbsmäßiger Diebstähle / Zeugen gesucht

    Wassenberg (ots) - Am 6. August (Mittwoch) fiel in einem Seniorenwohnheim in Wassenberg eine 26-Jährige Frau aus Rumänien auf, die sich auffällig in den Wohnungen umsah und angab, eine bestimmte Bewohnerin zu suchen, die es dort namentlich jedoch nicht gab. Daraufhin alarmierte die Heimleitung die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien der Frau fest. Nach ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

    Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Zwischen dem 26. Juli (Samstag) und dem 13. August (Mittwoch), drangen Einbrecher in der Wiesenstraße gewaltsam in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie unter anderem mit drei Jacken. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Minderjährige legen Feuer auf Spielplatz / Zeugensuche

    Gangelt-Brüxgen (ots) - Am Mittwochnachmittag (13. August) beobachtete eine Zeugin um kurz vor 16 Uhr drei Minderjährige, die sich am Heidweg auf dem Schulhof der Grundschule aufhielten und versuchten, etwas in Brand zu setzen. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchtete das Trio mit ihren Fahrrädern über den Heidweg in Richtung Schützenstraße. Im hinteren Bereich hatten die Drei den aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren