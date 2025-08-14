Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weitere Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung in Heinsberger Innenstadt gesucht

Heinsberg (ots)

Etwa zwischen 18.40 Uhr und 18.55 Uhr kam es am Mittwochabend (13. August) im Bereich der Heinsberger Innenstadt zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 18 Jahre alter Waldfeuchter war dort mit einem weißen Audi Q5 unterwegs und konnte schließlich durch die Polizei im Bereich Stiftstraße / Hochstraße gestoppt werden. Zuvor soll der 18-Jährige im Bereich der Ampel Linderner Straße / Geilenkirchener Straße einen Zweiradfahrer gefährdet haben, der nach rechts ausweichen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Polizei sucht nun weitere Personen, die möglicherweise ebenfalls durch die Fahrweise des SUV-Fahrers gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

