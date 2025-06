Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Schule

Rodenberg (ots)

(Kun) In der Nacht vom Dienstag 17.06.2025 auf den Mittwoch 18.06.2025 kam es in dem Zeitraum von 22:30 Uhr bis 01:44 Uhr an der Schule an der Suntalstraße 17 in Rodenberg zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Eine unbekannte Täterschaft hat mit Lackfarbe diverse Stellen am Gebäude beschmiert. Wie hoch der Aufwand und die Kosten zum Entfernen sind, kann zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht abschließend benannt werden. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723-74920 zu melden

