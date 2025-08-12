PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in der Kalandgasse

Celle (ots)

Die Polizei Celle bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung, die sich am Samstag, den 09.08.2025, gegen 18 Uhr in der Kalandgasse ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß ein 15-jähriger Jugendlicher , das spätere Opfer, gemeinsam mit einer Begleiterin auf einer Treppe in der Kalandgasse, als eine Gruppe von fünf jungen Männern auf die beiden zukam und sie in ein kurzes Gespräch verwickelte.

Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer dem Jugendlichen zweimal ins Gesicht. Anschließend wurde der Täter von einer weiteren Person aus der Gruppe weggedrückt, die dem Jugendlichen jedoch ebenfalls noch einen Schlag ins Gesicht versetzte. Danach entfernte sich die Gruppe in Richtung Kanzleistraße.

Personen, die den Vorfall gesehen, Beobachtungen gemacht haben und eventuell Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kathrin Hilgert
Telefon: 05141-277104
E-Mail: posfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

