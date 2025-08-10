POL-CE: Betrunken Pkw gefahren
Wietze (ots)
Am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Mann aus Wietze in Wietze-Hornbostel offenbar so deutlich alkoholisiert mit seinem Pkw Opel, dass Zeugen die Polizei riefen. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von über 1,9 Promille festgestellt. Auch hier war die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und ein Strafverfahren die notwendigen Folgen dieser Fahrt.
