POL-CE: Betrunken Pkw gefahren

K 79 in Faßberg (ots) - Am Samstagabend (09.08.2025) kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr im Verlauf der Kreisstraße 79 in Faßberg: Ein 43-jähriger Mann aus Unterlüß wollte mit seinem Pkw den Kreisverkehr an der Ausfahrt Lüneburger Weg verlassen, übersah aber offenbar dabei die Vorfahrt einer 32-jährigen Fahrradfahrerin, die auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg unterwegs war. Bei ...

mehr