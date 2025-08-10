POL-CE: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin
K 79 in Faßberg (ots)
Am Samstagabend (09.08.2025) kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr im Verlauf der Kreisstraße 79 in Faßberg: Ein 43-jähriger Mann aus Unterlüß wollte mit seinem Pkw den Kreisverkehr an der Ausfahrt Lüneburger Weg verlassen, übersah aber offenbar dabei die Vorfahrt einer 32-jährigen Fahrradfahrerin, die auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt; an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.
