Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brandstiftung im Bereich eines Imbisses

Celle, Fuhrberger Landstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 09.08.2025 wird durch einen Verkehrsteilnehmer ein brennender Sonnenschirm im Bereich eines Imbisses an der Fuhrberger Landstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr kann der Schirm schnell abgelöscht werden, sodass keine Gefahr für das angrenzende Haus bestanden hat. Die Polizei erhält um 02:29 Uhr Kenntnis von dem Vorfall. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist der Schirm angezündet worden. Sollten Personen in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen im dortigen Bereich gemacht haben, werden diese gebeten sich bei der Polizei Celle zu melden. 05141-2770

