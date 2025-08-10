PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in einen Pkw

Celle Wangelinweg (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, kommt es im Wangelinweg in Celle, Wietzenbruch zu einem Einbruch in einen dort abgeparkten Pkw. Der Pkw stand auf dem Parkplatz hinter dem dortigen Sportplatz. Die derzeit unbekannten Täter haben eine Scheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände aus dem Pkw entwendet. Der Einbruch hat sich zwischen 11:00 Uhr und 13:45 Uhr ereignet. Sollten Personen in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zuge nochmal darauf hin, dass man Taschen oder ähnliche Gegenstände nicht offen im Fahrzeug liegen lassen sollte. Auch wenn man nur KURZ das Fahrzeug verlässt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 09:22

    POL-CE: Versuchter Einbruch in eine Garage

    Celle, Hollenkamp (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter versucht eine Garage im Hollenkamp im Celler Ortsteil Boye gewaltsam zu öffnen. Dieses misslang und die Täter haben von der weiteren Tatausführung abgesehen. Die Tat hat sich zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr ereignet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Celle ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:15

    POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall an der Kreuzung Biermannstraße/ Alter Bremer Weg

    Celle (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 7.08.2025, kam es gegen 11:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Biermannstraße/ Alter Bremer Weg, bei dem ein 39-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Biermannstraße in Fahrtrichtung Petersburgstraße. An der Ampelanlage auf Höhe Alter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren