Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in einen Pkw

Celle Wangelinweg (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, kommt es im Wangelinweg in Celle, Wietzenbruch zu einem Einbruch in einen dort abgeparkten Pkw. Der Pkw stand auf dem Parkplatz hinter dem dortigen Sportplatz. Die derzeit unbekannten Täter haben eine Scheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände aus dem Pkw entwendet. Der Einbruch hat sich zwischen 11:00 Uhr und 13:45 Uhr ereignet. Sollten Personen in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zuge nochmal darauf hin, dass man Taschen oder ähnliche Gegenstände nicht offen im Fahrzeug liegen lassen sollte. Auch wenn man nur KURZ das Fahrzeug verlässt.

