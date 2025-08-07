Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall an der Kreuzung Biermannstraße/ Alter Bremer Weg

Celle (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 7.08.2025, kam es gegen 11:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Biermannstraße/ Alter Bremer Weg, bei dem ein 39-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Biermannstraße in Fahrtrichtung Petersburgstraße. An der Ampelanlage auf Höhe Alter Bremer Weg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden PKW. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der PKW-Fahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen Zum Zweck der Unfallaufnahme ist der Kreuzungsbereich aktuell noch gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell