PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall an der Kreuzung Biermannstraße/ Alter Bremer Weg

Celle (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 7.08.2025, kam es gegen 11:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Biermannstraße/ Alter Bremer Weg, bei dem ein 39-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Biermannstraße in Fahrtrichtung Petersburgstraße. An der Ampelanlage auf Höhe Alter Bremer Weg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden PKW. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der PKW-Fahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen Zum Zweck der Unfallaufnahme ist der Kreuzungsbereich aktuell noch gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kathrin Hilgert
Telefon: 05141-277104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren