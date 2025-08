Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall in Oppershausen/ Zeugen gesucht

Celle (ots)

Am 20.07.2025, gegen 14:25 Uhr, wollte ein Pkw-Fahrer in Oppershausen von der Dorfstraße nach links in den Allerwiesenweg einbiegen, als ihm zwei Kradfahrer entgegenkamen. Damit es zu keinem Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern kommt, musste der Pkw-Fahrer nach links ausweichen. Dabei kollidierte er mit einem Masten der Telekom. Die zwei Kradfahrer entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Lachendorf möchte gerne wissen, ob Zeugen diesen Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zu den Kradfahrern geben könnten. Für Hinweise wird gebeten die Polizei unter der Rufnummer 05145-2842115 zu kontaktieren."

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell