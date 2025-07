Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erfolg nach Hinweisen aus der Bevölkerung - Drogenhandel in den Triftanlagen aufgedeckt

Celle (ots)

In den vergangenen Monaten haben Anwohner mehrfach die Polizei darauf hingewiesen, dass es in den Triftanlagen immer wieder zu verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln kommt. Die Polizei Celle hat diese Hinweise sehr ernst genommen und den betreffenden Bereich seither regelmäßig kontrolliert. Am gestrigen Tag führten diese Maßnahmen nun zu einem konkreten Ermittlungserfolg: Kräften des Einsatz- und Streifendienst gelang es, einen Drogendeal direkt zu beobachten. Vor Ort wurden vier Personen festgestellt, die im Verdacht stehen, in den Handel mit Betäubungsmitteln verwickelt zu sein. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Die Celler Polizei wird die Kontrollen weiter fortsetzen.

