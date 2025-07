Celle (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (18.07.2025) gegen 16:15 Uhr das Gelände einer Baustelle in der Straße "Rauhe Gasse" in Celle betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte er das Stromkabel eines dortigen Krans, wodurch auch das Positionslicht auf dem hohen Kran erlosch. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Der Tatort liegt in ...

