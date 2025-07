Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vorfall auf einer Baustelle

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (18.07.2025) gegen 16:15 Uhr das Gelände einer Baustelle in der Straße "Rauhe Gasse" in Celle betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte er das Stromkabel eines dortigen Krans, wodurch auch das Positionslicht auf dem hohen Kran erlosch. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Der Tatort liegt in unmittelbarer Nähe zum Allgemeinen Krankenhaus Celle, das auch von Rettungshubschraubern angeflogen wird. Die Positionslichter an hohen Kränen dienen der Sicherheit im Luftverkehr. Sie signalisieren den Pilotinnen und Piloten von Flugzeugen, Hubschraubern und anderen Luftfahrzeugen den Standort von hohen Hindernissen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

