Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 3x Beeinflussung durch Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bergen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Landkreis Bergen zu insgesamt drei Trunkenheitsfahrten durch Alkohol und Drogen. Am Samstag, gegen 21 Uhr ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer seines VW Golfs einen Wert von 1,77 Promille. Ein weiterer Drogentest war positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein konnte auf Grund des Verlustes vorerst nicht sichergestellt werden. Um Mitternacht wurde die Funkstreifenbesatzung auf einen 24-jährigen Fahrzeugführer eines Honda durch eine unsichere Fahrweise aufmerksam. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,08 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. In den frühen Morgenstunden hat ein 45-jähriger Celler mit seinem VW Passat die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens missachtet und wollte sich der Kontrolle entziehen. In einer Rechtskurze verlor der Mann aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit und der vermeintlichen Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über seinen PKW. Das Auto kam im Straßengraben zum Stillstand. Auch dieser Fahrzeugführer hatte wohl ein wenig zu viel Alkohol konsumiert (0,92 Promille). Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Sowohl am PKW als auch im Straßengraben ist kein Sachschaden entstanden. Alle Fahrzeugführer erwarten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

