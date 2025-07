Polizeiinspektion Celle

POL-CE: "Schwein gehabt" - Schwerer Verkehrsunfall mit einem Wildschwein

Bergen (ots)

Am Samstagabend, kam es gegen 23.30 h auf der L 280 zwischen Müden (Örtze) und Unterlüß, zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Motorradfahrer (59, 46 Jahre) befuhren hintereinander die o. g. Straße in Fahrtrichtung Unterlüß als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Das Wildschwein lief in das Vorderrad des 59-jährigen Motorradfahrers, woraufhin dieser stürzte. Das Wildschein wurde in Folge dessen gegen das Bein des dahinterfahrenden 46-jährigen Motorradfahrers geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Mann aus dem Landkreis Uelzen schwer am Schienbein. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in das Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer aus dem Landkreis Celle hatte "Schwein gehabt" und blieb unverletzt. Sein Motorrad jedoch war nicht mehr fahrbereit. Das Wildschwein verendete vor Ort.

