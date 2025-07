POL-CE: Ferienpassaktion bei der Polizei Celle: Spannende Einblicke für Kinder aus dem gesamten Landkreis

Celle (ots) - Am Mittwoch, 09.07.2025 ist es in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 82 Jahre alter Mann war gegen 18 Uhr zu Fuß in der Innenstadt von Celle unterwegs. Er kam von der Altencellertorstraße und wollte die Straße "Kleiner Plan" in Richtung der Mauernstraße überqueren. Als er ungefähr in der Mitte der Fahrbahn war, näherte sich von links ein grauer Daimler und fuhr sehr dicht an ihm vorbei. ...

