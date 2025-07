Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs

Bergen (ots)

Am Samstag, um 01.36 h entzog sich der Fahrzeugführer eines KIA Sportage in der Straße An der Bahn/Deichend einer Verkehrskontrolle und fuhr mit einem Tempo von bis zu 90km/h durch das Stadtgebiet Bergen davon. Nach vorangegangener Straßengefährdung bog der Autofahrer mit rasanter Geschwindigkeit in die Celler Straße ab, gerät ins Schleudern und kollidierte beinahe mit einem vorfahrtsberechtigten PKW zusammen. Dieser konnte den Zusammenprall nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Anschließend bog der PKW mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kärrnerstraße ab und prallte gegen die Lichtzeichenanlage (LZA), sodass der PKW zum Stillstand kam. An dem PKW und an der LZA entstand ein erheblicher Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der junge Fahrer versuchte noch wegzulaufen, wurde jedoch durch die eingesetzten Beamten gestellt. Es stellte sich heraus, dass sich der 18-jährige Fahrzeugführer den PKW seines Onkels ausgeliehen hat, um kurz zu einem Snackautomaten zu fahren. Schade nur, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Beschuldigten wurden nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

