Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut Autos zerkratzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nachdem am Montag Unbekannte in der Schulstraße mehrere Autos beschädigt haben (wir berichteten: https://s.rlp.de/MdTPg13), wandte sich am Mittwoch ein Mann an die Polizei, um zwei weitere Fälle zu melden. Die betroffenen Autos, ein Toyota Corolla und ein VW Tiguan, parkten vom 3. bis 9. Februar in der Bachstraße. Wie sich durch die Ermittlungen der Polizei herausstelle, wurden auch in der Talstraße zwei Autos zerkratzt, ein Mercedes-Benz und ein Citroën C4. Die Tatzeit dort liegt vermutlich zwischen dem 1. Februar, 15 Uhr, und dem 2. Februar, 14 Uhr. Bereits im September wurde ein Fiat Sedici in der Färbergasse und im Dezember ein Suzuki Swift in der Straße "An der Unkenbach" mutwillig beschädigt. Die Polizei schließt aktuell einen Tatzusammenhang nicht aus. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, und Fahrzeughalter, die vergleichbare Kratzspuren an ihrem Wagen feststellen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

