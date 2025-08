Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Plötzliches Loch auf Fahrbahn in der Riemannstraße

Celle / Heese (ots)

Am heutigen Nachmittag, wurde die Polizei Celle zu einer Gefahrenstelle in der Riemannstraße im Bereich der Sackgasse im Ortsteil Heese gerufen. Anwohner hatten ein plötzlich aufgetretenes Loch in der Fahrbahn gemeldet, welches eine unmittelbare Gefahr für den Straßenverkehr darstellt.

Der zuständige Fachbetrieb der Stadt Celle wurde unverzüglich informiert und trifft derzeit weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Zudem wurde der Kanalbetrieb der Stadt Celle hinzugezogen, um eine eingehende Untersuchung der Ursache vorzunehmen.

Die Ermittlungen zur Herkunft und Ursache des Straßenschadens dauern an.

