POL-PDNR: Unfall mit einer Leichtverletzten

Betzdorf (ots) - In den Morgenstunden am Dienstag, 29.07.2025, muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausfahren einer Grundstückszufahrt in der Bismarkstr. eine dort befindliche Steinmauer beschädigt haben. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Gerhardus Telefon: 02741-926 ...

