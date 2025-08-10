PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in eine Garage

Celle, Hollenkamp (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter versucht eine Garage im Hollenkamp im Celler Ortsteil Boye gewaltsam zu öffnen. Dieses misslang und die Täter haben von der weiteren Tatausführung abgesehen. Die Tat hat sich zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr ereignet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Celle unter 05141-2770 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

