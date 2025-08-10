Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Celle, Zur Fuchsfarm (ots)

Am frühen Sonntag Morgen wird durch eine Streife der Celler Polizei ein Mercedes Transporter kontrolliert. Bei der Kontrolle fällt den Beamten auf, dass der Fahrzeugführer nach Alkohol riecht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,63 Promille. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein können die Beamten nicht sicherstellen, da der Fahrzeugführer keinen Vorzeigen kann. Es besteht der Verdacht, dass dieser keinen Führerschein besitzt. Weiterhin fällt den Beamten auf, dass an dem geführte Mercedes Kennzeichen angebracht sind, die eigentlich an ein anderes Fahrzeug gehören. Daher werden diese auch sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss seinen Weg im Anschluss zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell