POL-CE: Wutausbruch endet in der Polizeizelle

Am Samstagnachmittag wird der Polizei Celle eine sich anbahnende Schlägerei vor einem Supermarkt in der Trüllerstraße gemeldet. Durch Zeugen werden die eintreffenden Beamten auf vier Personen aufmerksam gemacht, die sich in Richtung Bahnhof entfernen. Bei der Ansprache der Personen reagiert ein 37-jähriger Celler aggressiv auf die Polizeibeamten. Im Laufe der Befragung beleidigt die Person die Beamten mehrfach. Weiterhin zeigt er in Richtung der Beamten den "Hitlergruß" und äußert fremdenfeindliche Parolen. Auf Grund des gezeigten Verhaltens wird die betrunkene Person in Gewahrsam genommen. Entsprechende Anzeigen werden gegen den 37-jährigen Celler eingeleitet. Zu einer Schlägerei ist es auf dem Parkplatz nicht gekommen.

