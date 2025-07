Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Autodieb

Erfurt (ots)

Zwischen dem 26. und 27. Januar 2024 entwendete ein bislang unbekannter Täter in Erfurt einen VW Touran. Das Fahrzeug war Am Johannestor abgestellt gewesen, als der Mann es auf bislang unbekannte Weise stahl und mit dem Wagen im Wert von etwa 5.000 Euro flüchtete. Im Mai 2024 wurde der Tatverdächtige bei einer Geschwindigkeitskontrolle geblitzt. Die Polizei fahndet nun mit einem richterlichen Beschluss nach dem abgebildeten Mann, der im Verdacht steht, den VW gestohlen zu haben. Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu deren Identität geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24602) oder per E-Mail an zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de unter Angabe der Vorgangsnummer 0024236/2024 entgegen. (SE)

