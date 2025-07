LPI-EF: Reh bei Wildunfall getötet

Erfurt (ots) - Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte in Erfurt gegen 23:30 Uhr einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast 1,2 Promille. Die Beamten beendeten die Fahrt und veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

