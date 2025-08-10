PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Betrunken auf dem E-Scooter

Harburger Straße, Bergen (ots)

Unangenehme Folgen hat die Fahrt mit einem E-Scooter für einen 25-jährigen Mann aus Bergen: Am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) befuhr er die Harburger Straße in Bergen, war aber deutlich alkoholisiert. Beim Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 1,6 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme und ein Strafverfahren sind die Folgen der kurzen Fahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

