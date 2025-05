Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Kunstwerk ins Rollen gebracht

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 03.35 Uhr erhielten die Feuerwehr und die Polizei Detmold Kenntnis über eine Gefahrenstelle in Detmold an der Kreuzung Barntruper Straße / Richthofenstraße / Braker Straße. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter im Kreisverkehr der Richthofenstraße zwei Elemente des Bauzaunes geöffnet hatten, mit dem das dortige Kunstwerk, eine 4 m im Durchmesser große orangefarbene Kugel, abgesperrt war. Die Kugel hatte Anfang April bei einem Sturm Schaden genommen und war daraufhin mit Gurten und einer Absperrung gesichert worden. Nachdem die Täter die Absperrung geöffnet hatten, lösten sie offenbar alle Sicherungsgurte und rollten die Kugel die abschüssige Richthofenstraße hinab in Richtung Barntruper Straße. Die Kugel beschädigte an der Richthofenstraße eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen, rollte quer über die Barntruper Straße und kam letztendlich ca. 50 m vom Kreuzungsbereich entfernt, in Richtung Lemgoer Straße rechtsseitig im Straßengraben zu liegen. Glücklicherweise herrschte zu dieser Zeit nur geringer Fahrzeugverkehr, so dass es zu keinerlei Verkehrsunfällen kam. Trotzdem handelt es sich natürlich nicht um einen "Dumme Jungenstreich" sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, sowie um eine Sachbeschädigung. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen im Tatortbereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell