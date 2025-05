POL-LIP: Detmold - Seniorin verletzt sich bei Sturz mit Pedelec

Lippe (ots) - (LW) Am Samstag, gegen 11.45 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Detmold mit seinem Rennrad die Bauernkampstraße in Richtung Veldrom. Am Ortseingang verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Rennrad und kollidierte mit dem dortigen Feuerwehrgebäude. Er wurde mittels eines Rettungswagens leicht verletzt einem Klinikum in Paderborn zugeführt. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: ...

