POL-LIP: Lemgo - E-Bike entwendet

(LW) Am Freitag, in der Zeit zwischen 18.00 und 20.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Kampstraße ein abgestelltes und mit einem Faltschloss gesichertes E-Bike. Glücklicherweise hatte der Besitzer, ein 15-jähriger Schüler aus Lemgo sein Rad mit einem Airtag ausgerüstet und konnte es in Lage orten. Dort konnte ein 19-jähriger junger Mann aus Augustdorf mit dem Fahrrad angetroffen werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren. Zeugen, denen zur Tatzeit im Bereich der Kampstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die den Diebstahl gegebenenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

