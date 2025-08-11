Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einladung zur Berichterstattung: Polizei Celle unterstützt Aktion "Kleine Füße - sicherer Schulweg"

Celle (ots)

Am Sonnabend, dem 16. August 2025, werden in Niedersachsen rund 80.000 Kinder eingeschult. Für viele von ihnen beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt - und auch der eigenständige Weg zur Schule. Gerade in den ersten Wochen sind sie besonders gefährdet, da sie erstmals allein im Straßenverkehr unterwegs sein werden. Um alle Verkehrsteilnehmenden für diese besondere Situation zu sensibilisieren und auf ein rücksichtsvolles Verhalten aufmerksam zu machen, führt das Land Niedersachsen seit über 20 Jahren die landesweite Präventionskampagne "Kleine Füße - sicherer Schulweg" durch. Auch die Polizeiinspektion Celle beteiligt sich an dieser wichtigen Aktion: Am Freitag, den 15. August 2025, wird Verkehrssicherheitsberater Karsten Wiechmann gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse der Grundschule Groß Hehlen sowie deren Lehrerin ab ca. 08:00 Uhr gelbe Fußabdrücke im Bereich Krähenbergweg und Ilexweg auf die Gehwege sprühen. Die gelben Füße zeigen den Kindern sichere Stellen zum Überqueren der Straße und sichere Richtungen an. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, über die Aktion zu berichten.

