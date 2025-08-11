PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einladung zur Berichterstattung: Polizei Celle unterstützt Aktion "Kleine Füße - sicherer Schulweg"

Celle (ots)

Am Sonnabend, dem 16. August 2025, werden in Niedersachsen rund 80.000 Kinder eingeschult. Für viele von ihnen beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt - und auch der eigenständige Weg zur Schule. Gerade in den ersten Wochen sind sie besonders gefährdet, da sie erstmals allein im Straßenverkehr unterwegs sein werden. Um alle Verkehrsteilnehmenden für diese besondere Situation zu sensibilisieren und auf ein rücksichtsvolles Verhalten aufmerksam zu machen, führt das Land Niedersachsen seit über 20 Jahren die landesweite Präventionskampagne "Kleine Füße - sicherer Schulweg" durch. Auch die Polizeiinspektion Celle beteiligt sich an dieser wichtigen Aktion: Am Freitag, den 15. August 2025, wird Verkehrssicherheitsberater Karsten Wiechmann gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse der Grundschule Groß Hehlen sowie deren Lehrerin ab ca. 08:00 Uhr gelbe Fußabdrücke im Bereich Krähenbergweg und Ilexweg auf die Gehwege sprühen. Die gelben Füße zeigen den Kindern sichere Stellen zum Überqueren der Straße und sichere Richtungen an. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, über die Aktion zu berichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kathrin Hilgert
Telefon: 05141-277104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 10:09

    POL-CE: Betrunken Pkw gefahren

    Wietze (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Mann aus Wietze in Wietze-Hornbostel offenbar so deutlich alkoholisiert mit seinem Pkw Opel, dass Zeugen die Polizei riefen. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von über 1,9 Promille festgestellt. Auch hier war die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und ein Strafverfahren die notwendigen Folgen dieser Fahrt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Telefon: ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:07

    POL-CE: Betrunken auf dem E-Scooter

    Harburger Straße, Bergen (ots) - Unangenehme Folgen hat die Fahrt mit einem E-Scooter für einen 25-jährigen Mann aus Bergen: Am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) befuhr er die Harburger Straße in Bergen, war aber deutlich alkoholisiert. Beim Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 1,6 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme und ein Strafverfahren sind die Folgen der kurzen Fahrt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:07

    POL-CE: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

    K 79 in Faßberg (ots) - Am Samstagabend (09.08.2025) kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr im Verlauf der Kreisstraße 79 in Faßberg: Ein 43-jähriger Mann aus Unterlüß wollte mit seinem Pkw den Kreisverkehr an der Ausfahrt Lüneburger Weg verlassen, übersah aber offenbar dabei die Vorfahrt einer 32-jährigen Fahrradfahrerin, die auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg unterwegs war. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren