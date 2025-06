Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal: Trickdiebstahl - Täter mit grauem Audi unterwegs

Viersen/Netteta (ots)

Goldschmuck ist Beute

Am Freitag kam es zu zwei gleichgelagerten Trickdiebstahl-Fällen. In beiden Fällen erbeuteten die Tatverdächtigen Schmuck. In beiden Fällen waren die Tatverdächtigen mit einem grauen Audi Avant unterwegs. Der erste Fall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Haagstraße in Breyell. Hier verschaffte sich eine Frau unter dem Vorwand, zur Toilette gehen zu wollen, den Zugang zu einer Wohnung einer Nettetalerin. Die unbekannte Frau verwickelte die Wohnungsinhaberin in ein Gespräch. Nachdem sie Frau die Wohnung verlassen hatte, fehlte eine Goldkette, welche die Nettetalerin um den Hals getragen hatte. Die Trickdiebin stieg in einen grauen Audi Avant, in dem ein Mann wartete. Der zweite Fall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Gladbacher Straße in Viersen. Hier hielt ein Pkw, ein grauer Audi Avant, neben einer Frau. Die Beifahrerin stieg aus und fragte nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus. Im Gespräch kam die Frau der Viersenerin immer näher und umarmte sie dann. Sogleich riss die Täterin der Frau die Goldkette vom Hals und stieg in den Audi. In beiden Fällen wurde die Täterin wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie hat eine kräftige Statur und trug ein Kopftuch. Die Kripo ermittelt und fragt: Wer hat die Taten beobachtet bzw. kann weitere Hinweise auf die Täterin und den grauen Pkw Audi Avant geben? Hinweise über die 02162/377-0. /wg (667)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell