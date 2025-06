POL-VIE: Grefrath: Vermisste Frau immer noch nicht gefunden

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mönchengladbacher auf der Hauptstraße gegen ein geparktes Auto, er war auf seinem Fahrrad in Richtung Roermonder-Straße unterwegs. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Da er aber unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (664) Rückfragen ...

