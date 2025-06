Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Auto fährt rückwärts - Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Nettetal-Leuth (ots)

Am Donnerstag gegen 10.00 Uhr kam es auf der Straße Petershof in Leuth zu dem Unfall. Ein 67-jährige Autofahrer aus Nettetal fuhr rückwärts auf einer Zufahrt zu mehreren Mehrfamilienhäusern. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 88-jährigen Fußgänger, der mit seinem Rollator auf der Zufahrt unterwegs war. Der 88-Jährige stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. /wg (663)

