POL-E: Essen: 43-jähriger bei Auseinandersetzung getötet - Tatverdächtiger festgenommen - Mordkommission ermittelt

45145 E-Holsterhausen: Am Dienstagabend (17. Juni) kam es an der Bunsenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 43-Jähriger verstarb noch am Abend an seinen schweren Verletzungen. In Tatortnähe nahm die Polizei einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Gegen 20:10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sich an der Bunsenstraße zwei Männer schlagen sollen. Die Polizisten trafen in einem Gebüsch nahe eines Parkplatzes auf einen schwer verletzten Mann. Gemeinsam mit zwei Passanten leisteten die Beamten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste-Hilfe.

Zeitgleich fahndeten mehrere Streifenwagenbesatzungen nach dem flüchtigen Täter. An der Münchener Straße konnten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Täter stellen und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelt sich um einen 34-jährigen Chinesen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der Notarzt brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Chinese ohne festen Wohnsitz in Deutschland verstarb noch am Abend an der Schwere seiner Verletzungen, die durch starke Gewalteinwirkungen entstanden waren.

Die Kriminalpolizei richtete unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission ein. Die Ermittler sicherten noch am Abend umfangreich die Spuren am Tatort und vernahmen Augenzeugen.

Außerdem sucht die Mordkommission nach weiteren Zeugen. Bitte nehmen Sie per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zur Polizei Essen auf, wenn Sie gestern Abend im Bereich der Bunsenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben./Wrk

