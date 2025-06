Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Männer stehlen Pflegeprodukte aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 24. Januar dieses Jahres stahlen zwei unbekannte Männer Pflegeprodukte aus einem Drogeriegeschäft an der Straße Am Limbecker Platz. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten.

Gegen 13 Uhr betraten die beiden Männer die Filiale. Einer der beiden ging sofort in den Gang für Gesichtspflegeprodukte und steckte mehrere Artikel in seine Jackentasche. Anschließend verließen die beiden Tatverdächtigen das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/171736

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

