POL-OF: Polizei ermittelt: Feuer beschädigt mehrere Gartenparzellen

Seligenstadt (ots)

(lei) Ein Feuer in einer Kleingartenanlage in der Kopernikusstraße hat am Samstag in Froschhausen einen Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro angerichtet. Feuerwehr und Polizei, die gegen 12.35 Uhr alarmiert worden waren, konnten bereits auf der Anfahrt eine dunkle Rauchwolke feststellen, sodass eine Warnmeldung herausgegeben wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löschmaßnahmen, konnte aber nicht verhindern, dass letztlich insgesamt fünf Gartenparzellen durch die Flammen, die sich zügig ausbreiteten, beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers und schließt dabei eine fahrlässige Verursachung nicht aus. Die Beamten suchen daher Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

Offenbach, 12.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

