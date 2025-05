Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Feuerstellen nahe einer Kleingartenanlage

Offenbach - Waldheim Süd (ots)

Gestern Abend, gegen 18.35 Uhr, wurden mehrere Brandstellen von ungefähr einem Quadratmeter auf einer Wiese am Eibenweg in Offenbach (Stadtteil Waldheim Süd) gemeldet. Außerdem sollen ca. 15 m² einer Dornenhecke, die an eine Kleingartenanlage angrenzt, in Brand geraten sein. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und die Brandstellen löschen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 1234 zu melden.

Offenbach am Main, 11.05.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

