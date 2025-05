Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Böller in Schulflur geworfen: Wand beschädigt - Wer kennt die Werfer?

Rodgau (ots)

(lei) Ein lauter Knall während der Unterrichtspause dürfte am Freitagmorgen an einer Gesamtschule im Jügesheimer Nordring für einen Schreckmoment bei Schülern und Lehrkräften gesorgt haben. Zwei unbekannte männliche Personen hatten gegen 10.45 Uhr einen Knallkörper in den Schulflur geworfen. Als dieser explodierte, entstand sogar ein etwa faustgroßes Loch in einer Wand. Obwohl sich Personen im näheren Umfeld befanden, wurde nach bisherigen Informationen niemand verletzt. Die Polizei will das Ganze nun aufklären und führt Ermittlungen unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Unterstützen können dabei all diejenigen, die Hinweise zu dem Duo geben können. Rund um die Uhr kann man dies bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 tun.

Offenbach, 09.05.2025

