POL-OF: Wer hat die Fahrzeugdiebe gesehen?; Motorradfahrer fährt auf Verkehrsinsel und verletzt sich leicht; Falscher Handwerker flüchtete mit Bargeld und mehr

1. Wer hat die Fahrzeugdiebe gesehen? - Offenbach

(cb) Wer hat die Fahrzeugdiebe gesehen und kann Hinweise auf diese geben? Das fragen die Ermittler der Kriminalpolizei, nachdem bislang Unbekannte einen schwarzen Chevrolet mit OF-Kennzeichen gestohlen haben. Der Fahrzeugeigentümer stellte den schwarzen Wagen am Montag, gegen 9.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Schumannstraße ab. Als er am Mittwoch, gegen 13 Uhr, seinen schwarzen Chevrolet Cruz nutzen wollte, stelle er fest, dass dieser von Fahrzeugdieben mitgenommen wurde. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Polizei in Offenbach.

2. In Kindertagesstätte eingebrochen - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 300 Euro und eine Menge Unordnung richteten Unbekannte an, als diese in eine Kindertagesstätte in der Bieberer Straße (30er-Hausnummern) einbrachen. Laut derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Ganoven zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 8 Uhr, die Tür zur Kindertagesstätte auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Die Beamten des Einbruchskommissariats nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Motorradfahrer fährt auf Verkehrsinsel und verletzt sich leicht - Dietzenbach

(cb) Ein Motorradfahrer wollte am Freitagmorgen, kurz nach 7 Uhr, auf der Kreisstraße 174 ein vor ihm fahrendes Auto überholen und fuhr währenddessen gegen eine Verkehrsinsel und stürzte. Hierbei verletzte sich der Kraftradfahrer leicht an der Schulter. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zur Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0.

4. Falscher Handwerker flüchtete mit Bargeld - Langen (cb) Am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr klingelte ein vermeintlicher Handwerker an der Wohnungstür einer Rentnerin in Langen. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses ließ den zwischen 40 und 50 Jahre alten Mann in ihre Wohnung, denn er wollte den Wasseranschluss in der Wohnung der Seniorin überprüfen. Er forderte die Seniorin auf, den Abfluss des Waschbeckens zuzuhalten. Während die Wohnungseigentümerin dadurch abgelenkt war, entnahm der Betrüger mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Kommode und flüchtete über die Frankfurter Straße in unbekannte Richtung. Der Betrüger soll etwa 1,70 Meter groß sein, hatte eine Kappe auf und trug blaue Arbeitskleidung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Kripohotline 069 8098-1234 entgegen.

5. Zeugen gesucht: grauer Ford angedotzt - Hainburg / Hainstadt

(cb) Die Polizei in Seligenstadt sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße (70er-Hausnummern) Zeugen. Der Fahrzeugbesitzer parkte seinen silberfarbenen Ford Edge am Mittwoch gegen 20 Uhr am Fahrbahnrand. Als er am Folgetag gegen 16 Uhr zu seinem silberfarbenen Wagen zurückkam, musste er Beschädigungen am hinteren Kotflügel feststellen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

