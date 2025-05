Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher nahmen Kasse mit; Nach Brand in Entsorgungsbetrieb: Nachlöscharbeiten dauern an

Straßensperrung aufgehoben

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Einbrecher nahmen Kasse mit - Hanau / Lamboy

(cb) Ein mechanische Registrierkasse erbeuteten Einbrecher, nachdem diese in ein Möbelgeschäft in der Oderstraße (20er-Hausnummern) eingebrochen waren. Laut derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen über eine gewaltsam aufgebrochene Tür Zugang in die Büroräume des Geschäftes. Diese durchsuchten und verwüsteten die Unbekannten und flüchteten anschließend mit der Kasse. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr und Donnerstag, 9.15 Uhr. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

2. Nach Brand in Entsorgungsbetrieb: Nachlöscharbeiten dauern an / Straßensperrung aufgehoben - Wächtersbach

(lei) Nach dem Brand in einem Entsorgungsbetrieb am Donnerstagnachmittag in der Industriestraße (wir berichteten) ist die Sperrung der Industriestraße seit 8 Uhr aufgehoben. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind jedoch weiterhin an der Brandstelle und mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Unterdessen dauern die Ermittlungen der Polizei zur Herkunft der Gasflasche an; Kripo-Ermittler, die nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und fahrlässigen Körperverletzung ermitteln, gehen dahingehend bereits vorliegenden Hinweisen nach. Das wohl nicht entleerte Behältnis war zusammen mit Sperrmüll in den Schredder gekommen und dann offensichtlich explodiert. Zwei Männer im Alter von 21 und 30 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Informationen über einen möglichen Sachschaden liegen auch weiterhin nicht vor.

Offenbach, 09.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell