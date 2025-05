Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit 4 geparkten Fahrzeugen

Stadt Offenbach (ots)

"Er habe einer Katze oder einem Eichhörnchen ausweichen wollen", war sinngemäß die Begründung eines 19-jährigen Autofahrers am frühen Samstagmorgen für einen Unfall mit 4 geparkten Fahrzeugen. Er war zuvor mit seinem Ford Transit in der Rathenaustraße in Richtung Kaiserstraße gefahren, als er auf Höhe der 40er Hausnummern nach links von der Fahrbahn abkam und zunächst einen geparkten Nissan touchierte und direkt dahinter in einen BMW fuhr. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Ford ausgelöst und der BMW gegen einen VW Lupo und dieser wiederum in einen weiteren VW geschoben. Der Fahrer, sein gleichaltriger Mitfahrer und eine 18-jährige Beifahrerin wurden hierdurch leicht verletzt. Aufgrund von Zeugenaussagen kam die Streife vor Ort ins Grübeln, denn es bestanden Zweifel an der Aussage zu dem Kleintier auf der Fahrbahn. Im Auto konnte schließlich eine Flasche Lachgas aufgefunden werden, die erst kurz zuvor genutzt worden war, vermutlich vom Fahrer selbst.

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde dem Obertshäuser daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf über 36.000 Euro. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 - 5100 zu melden.

Offenbach am Main, 10.05.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

