Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht - eine Person verletzt (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Wertingen - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (04.04.2025) bei Wertingen ereignete, erlitt ein 14-jähriger Fahrer eines Pedelecs schwerere Verletzungen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Gegen 23:30 Uhr fuhr der 14-Jährige mit seinem Pedelec die Ortsverbindungsstraße zwischen Binswangen und Wertingen (Verlängerung der Zusmarshauser Straße) entlang. Etwa auf der Hälfte der Strecke, auf Höhe einer Baumgruppe, kam dem 14-Jährigen ein bislang unbekanntes Auto entgegen. Das Auto streifte den Jungen mit dem Außenspiegel. Der 14-Jährige stürzte und zog sich Frakturen am Kiefer und an der Hand zu. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Zeitpunkt des Notrufs befand sich der 14-Jährige bereits im Krankenhaus. An dem Pedelec entstand ein Unfallschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/9951-0 entgegen.

