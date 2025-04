POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (04.04.2025) kam es zu einem Betrugsdelikt in der Annastraße. Gegen 12.00 Uhr bat ein bislang unbekannter männlicher Täter eine 23-Jährige um Bargeld. In englischer Sprache gab er an, dass er kein Geld abheben könne, den Betrag aber umgehend zurück überweisen werde. Die 23-Jährige gab dem Täter 500 Euro. Die angebliche Rücküberweisung des Täters kam bei der 23-Jährigen ...

