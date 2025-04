Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Freitag (04.04.2025) kam es an der Straßenbahnhaltestelle Fachoberschule zu einem Diebstahl eines blauen Smartphones der Marke Xiaomi von einem 19-Jährigen. Gegen 13.45 Uhr telefonierte der 19-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle mit seinem Smartphone. Der 19-Jährige wurde währenddessen von einer unbekannten Frau angesprochen. Scheinbar fiel das Smartphone während dem Gespräch unbemerkt herunter. Den Verlust des Smartphones bemerkte der 19-Jährige erst in der Straßenbahn. Als der 19-Jährige kurz darauf wieder an den Verlustort zurückkehrte, war das Smartphone nicht mehr aufzufinden. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

