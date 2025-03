Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzappel. Alkoholisiert Unfall verursacht

Holzappel (ots)

Am Rosenmontag, den 03. März, beschädigte ein 53-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez um kurz nach 15 Uhr mit seinem Pkw beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Brunnengasse einen geparkten Transporter. Anschließend parkte er sein Fahrzeug und entfernte sich fußläufig, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer des Pkw nach weiteren Zeugenhinweisen in einem Gebüsch hockend ausfindig machen. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,75 Promille. Er wurde auf die Polizeidienststelle nach Diez gebracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell