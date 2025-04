Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert den Verkehr

Augsburg (ots)

Wertingen - Am gestrigen Donnerstag (03.04.2025) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Polizeistation Wertingen sowie der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich Am Kaygraben durch. Bei den Verkehrskontrollen stellten die Beamten bei zwei Autofahrern drogentypische Auffälligkeiten fest. Drogenschnelltests reagierten jeweils positiv auf Cannabis. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt der beiden Männer und veranlassten Blutentnahmen bei ihnen. In den oben genannten Fällen ermittelt die Polizei jeweils wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die beiden Männer. Zudem fuhr ein 51-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Bei der Verkehrskontrolle des Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die beiden Männer. Im weiter Verlauf stellten die Beamten Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie die Mitführpflicht von Führerschein, Warndreieck sowie Verbandskasten fest.

