Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Einhandmesser sicher

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Bei einer Verkehrskontrolle am 03.04.2025, gegen 14:20 Uhr, wurde ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Die Polizeibeamten unterzogen den 34-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei öffnete der Mann sein Handschuhfach, um seine Fahrzeugpapiere herauszuholen. Dabei konnte das Einhandmesser festgestellt werden. Da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt, darf der Mann dieses nicht besitzen. Das Einhandmesser wurde sichergestellt und der Mann musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro bezahlen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

